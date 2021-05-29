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Майк Джеймс отреагировал на поражение ЦСКА в Ф4 Евролиги и вступил в спор с хейтером

Майк Джеймс отреагировал на поражение ЦСКА в Ф4 Евролиги и вступил в спор с хейтером
Алексей Фалько
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Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс высказался о поражении ЦСКА от «Анадолу Эфеса» (86:89) в полуфинале Евролиги и ответил болельщику, который раскритиковал форварда Уилла Клайберна за попытку исполнить трёхочковый бросок на победу последних секундах.

«За такую игру не может быть стыдно. Вы боролись изо всех сил. Горжусь своей семьей», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

«В этом отличие американских игроков. Много таланта, но хотят стать героем дня. Любой хороший европейский баскетболист пошёл бы набирать 2 очка или на фол», – написал в ответ болельщик.

«Зачем идти в толпу, где на тебя выйдет много игроков. В итоге придется делать скидку, потому что сомневаюсь, что вы заработаете фол в решающей атаке в «Финале четырех». Лучше создать пространство, выйти на позицию, выпрыгнуть и бросить. Вы, не баскетболисты, убиваете меня», – ответил Джеймс.

Майк Джеймс получил разрешение от ЦСКА на выступление в НБА до конца сезона. Американец был отстранён из-за конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом. У Майка действующий контракт с московским клубом до 2023 года.

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