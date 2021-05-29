Шарунас Ясикявичюс: у «Барселоны» нет шансов в финале, если защищаться как против «Милана»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями после полуфинального матча Евролиги с «Миланом» (84:82).

«У нас нет ни единого шанса в финале, если мы будем защищаться как против «Милана». Моя команда «выжила» после совершения множества ментальных ошибок, особенно в третьей четверти. Мы показали одну из худших защитных игр в сезоне. Несмотря на плохую третью четверть, команда не сломалась и проявила характер, что вылилось в победный бросок Кори Хиггинса. «Анадолу Эфес» — отличный соперник по финалу. Нас ждёт очень тяжёлый матч. В «Барсе» нет поблажек, от вас всегда требуется многое. Ключ к успеху — работать и ещё раз работать», — приводит слова Ясикявичюса Mundo Deportivo.