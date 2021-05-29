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«Клипперс» обыграли «Даллас» и сократили отставание в серии плей-офф НБА

«Клипперс» обыграли «Даллас» и сократили отставание в серии плей-офф НБА
Максим Лесовой
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Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:108.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 36 очков. Пол Джордж записал в свой актив 29 очков. В составе «Далласа» самым результативным стал Лука Дончич, набрав 44 очка.

Таким образом, «Клипперс» сократили отставание в серии, сделав счёт 1-2.

Следующий матч между командами пройдёт в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» 31 мая, начало – 4:30 мск.

Напомним, «Даллас» занял пятое место по итогам регулярного чемпионата Западной конференции, «Клипперс», в свою очередь, финишировали на четвёртом месте.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
29 мая 2021, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 44, Брансон - 14, Клебер - 14, Хардуэй-младший - 12, Порзингис - 9, Финни-Смит - 6, Коли-Стайн - 5, Ричардсон - 4, Бей, Бёрк, Грин, Марьянович, Мелли, Пауэлл, Редик, Терри, Хинтон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Джордж - 29, Джексон - 16, Моррис - 15, Батюм - 8, Рондо - 6, Мэнн - 4, Беверли - 2, Зубац - 2, Ибака, Казинс, Кеннард, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
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