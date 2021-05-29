«Клипперс» обыграли «Даллас» и сократили отставание в серии плей-офф НБА

Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:108.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 36 очков. Пол Джордж записал в свой актив 29 очков. В составе «Далласа» самым результативным стал Лука Дончич, набрав 44 очка.

Таким образом, «Клипперс» сократили отставание в серии, сделав счёт 1-2.

Следующий матч между командами пройдёт в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» 31 мая, начало – 4:30 мск.

Напомним, «Даллас» занял пятое место по итогам регулярного чемпионата Западной конференции, «Клипперс», в свою очередь, финишировали на четвёртом месте.