«Клипперс» обыграли «Даллас» и сократили отставание в серии плей-офф НБА

Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:108.
Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 36 очков. Пол Джордж записал в свой актив 29 очков. В составе «Далласа» самым результативным стал Лука Дончич, набрав 44 очка.
Таким образом, «Клипперс» сократили отставание в серии, сделав счёт 1-2.
Следующий матч между командами пройдёт в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» 31 мая, начало – 4:30 мск.
Напомним, «Даллас» занял пятое место по итогам регулярного чемпионата Западной конференции, «Клипперс», в свою очередь, финишировали на четвёртом месте.
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