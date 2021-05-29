Лука Дончич установил исторический рекорд НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 44 очка, 9 подборов и 9 передач в третьем матче плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (108:118, 2-1).
Дончич — первый игрок в истории НБА, сумевший покорить отметку 275 очков, 75 подборов, 75 передач в 9 играх плей-офф за карьеру. Лука набрал 300 очков в своих первых девяти играх в постсезоне — больше только у легендарных Карима Абдул-Джаббара (325) и Майкла Джордана (325). Дончич по результативности сумел опередить таких легенд как Уилт Чемберлен (299) и Боб Макаду (295).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс».
«Маверикс» выиграли два первых матча с «Клипперс» на выезде и всё ещё созраняют преимущество домашней площадки, несмотря на поражение в третьем матче в Далласе.
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