Кавай Леонард и Пол Джордж высказались о победе над «Далласом» в плей-офф НБА
Поделиться
Звёзды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж высказались о третьем матче серии плей-офф НБА с «Даллас Маверикс», по итогам которого их команда сократила отставание в серии (118:108, 1-2).
«Мы ещё ничего не сделали. Мы всё ещё должны проявить себя», — приводит слова Леонарда Sports Illustrated.
«Мы ещё ничего не показали и проигрываем 1-2. Мы не фавориты, не чемпионы по защите. Мы не показывали чего-то выдающегося. Нужно продолжать работать. Мы должны выиграть эту серию, но надо идти от матча к матчу. Иногда приходится иметь дело с невзгодами. Мы не потеряли веру в себя, просто сохраняли позитивный настрой, сплотились и выстояли. Просто придерживались наших принципов, продолжали играть в своём стиле», — добавил Джордж.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 29 мая 2021
-
09:59
-
08:59
-
08:24
-
07:30
-
06:17
-
04:42
-
01:17
-
01:09
-
00:53
-
00:20
-
00:14
-
00:11
- 28 мая 2021
-
23:10
-
22:44
-
22:15
-
22:10
-
21:48
-
21:03
-
19:33
-
18:50
-
17:58
-
16:56
-
14:53
-
13:57
-
12:44
-
11:57
-
10:33
-
10:08
-
09:56
-
08:16
-
07:31
-
05:29
-
00:53
- 27 мая 2021
-
23:35
-
22:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам