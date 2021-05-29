Кавай Леонард и Пол Джордж высказались о победе над «Далласом» в плей-офф НБА

Звёзды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж высказались о третьем матче серии плей-офф НБА с «Даллас Маверикс», по итогам которого их команда сократила отставание в серии (118:108, 1-2).

«Мы ещё ничего не сделали. Мы всё ещё должны проявить себя», — приводит слова Леонарда Sports Illustrated.

«Мы ещё ничего не показали и проигрываем 1-2. Мы не фавориты, не чемпионы по защите. Мы не показывали чего-то выдающегося. Нужно продолжать работать. Мы должны выиграть эту серию, но надо идти от матча к матчу. Иногда приходится иметь дело с невзгодами. Мы не потеряли веру в себя, просто сохраняли позитивный настрой, сплотились и выстояли. Просто придерживались наших принципов, продолжали играть в своём стиле», — добавил Джордж.