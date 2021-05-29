Лука Дончич и Кристапс Порзингис отреагировали на поражение от «Клипперс» в плей-офф НБА

Лидеры «Даллас Маверикс» Лука Дончич и Кристапс Порзингис отреагировали на поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА (108:118), после которого калифорнийцы сократили отставание в серии до минимума (1:2).
«Мне бы хотелось подарить болельщикам победу. Но мы попробуем добиться успеха в воскресенье и, надеюсь, продемонстрируем ту же энергию», — сказал словенец.
«Я промазал несколько бросков. Расстроен, что броски сегодня не пошли. Но в любом случае, я не могу позволить, чтобы это как-то повлияло на мою игру в дальнейшем», — приводит слова Порзингиса ESPN.
Дончич в третьем матче с «Клипперс» собрал коллекцию из 44 очков, 9 подборов и 9 передач. Порзингис записал в актив 9 очков, 3 подбора и 4 передачи.
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