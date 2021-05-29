Крупнейший баст НБА последних лет определился с новым клубом

Первый номер драфта НБА 2013 года Энтони Беннетт возобновит выступления после годичного простоя в карьере. 28-летний баскетболист подписал контракт с пуэрториканской командой «Кангрехерос де Сантурке», сообщает Sportando. Кроме того, клуб привлёк в свои ряды пятый номер драфта-2012, тяжёлого форварда Томаса Робинсона, который хорошо известен российским болельщикам по выступлениям в составе «Химок». Нынешний сезон Робинсон провёл в турецком «Бахчешехире».
Напомним, Беннетт является одним из крупнейших бастов последних лет в НБА. Будучи первым номером драфта, он так и не сумел заиграть в НБА. Энтони пробовал закрепиться в составе «Кливленд Кавальерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс».
Всего в НБА он провёл 151 встречу, набирая в них 4,4 очка и собирая 3,1 подбора. Беннетт также пробовал заиграть в Евролиге, но провалился в составе «Фенербахче».
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