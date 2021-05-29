В «Анадолу Эфес» прокомментировали победу над ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги

Баскетболисты «Анадолу Эфес» поделились впечатлениями от победы над ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги.

«Мы контролировали игру на протяжении 33 минут. Мы лидировали с преимуществом в 15-16 очков, а потом начали поглядывать на часы. Это не очень хорошая идея, когда играешь с ЦСКА. Соперники смогли вернуться в игру, у них был шанс на победу. Но мы снова показали, что сильны, это случилось в критический момент. Сейчас мы рады, что пробились в финал», — приводит слова Крунослава Симона официальный сайт Евролиги.



«Было очень тяжело наблюдать за концовкой встречи со скамьи. Не хочу оправдываться, но я действительно устал. Просто делал ненужные ошибки. Рад, что у нас налажена командная работа. Рад за Бьёбуа и Ларкина. Смотреть за игрой со скамейки запасных было нелегко, но самое главное, что мы победили», — сказал один из лучших игроков «Эфеса» Василие Мицич.

«Тренер и напарники доверяют мне. Мне нужно работать на площадке, чтобы взаимодействовать с ними. Всё дело в командной работе. Играли не только я и Мицич, сыграла команда. У Василие было пять фолов, я также пропустил последние четыре минуты, но мы — команда. Все пытались добиться победы, всё дело в командной работе», — сказал Сертач Шанлы.

В финале турнира «Эфес» сразится за трофей с «Барселоной».