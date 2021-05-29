Пау Газоль установил знаковое достижение в Евролиге

Центровой «Барселоны» Пау Газоль стал самым возрастным игроком «Финалов четырёх» Евролиги в истории, сообщает Gazzetta.gr. Вчера, 28 мая, ветеран испанского баскетбола провёл матч с «Миланом» и помог команде пробиться в финальный матч. На момент встречи с «Миланом» Газолю 40 лет, 10 месяцев и 22 дня.
Таким образом, он превзошёл рекорд экс-игрока «Маккаби» из Тель-Авива Деррика Шарпа, который в 2011 году принял участие в матче «Финала четырёх» Евролиги в возрасте 39 лет, 7 месяцев и трёх дней.
Третье место в списке у легенды мадридского «Реала» Фелипе Рейеса, который в 2019 году принимал участие в матчах решающей стадии Евролиги в возрасте 39 лет, 2 месяцев и 3 дней. Топ-4 замыкает экс-игрок «Реала» Андреса Ночиони. В 2017 году он в «Финале четырёх» сыграл в возрасте 37 лет, 5 месяцев и 21 дня.
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