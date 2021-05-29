Хэкетт: доверил бы Клайберну решающий бросок ещё 100 раз

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт поделился впечатлениями от решающего эпизода матча «Финала четырёх» Евролиги, в котором армейцы уступили «Анадолу Эфес». За несколько мгновений до финальной сирены Уилл Клайберн получил возможность выполнить бросок из-за дуги и вывести ЦСКА вперёд, но не сумел реализовать его. Тем не менее, Хэкетт не склонен винить в поражении Клайберна.

«Мы были близки к победе. У нас был бросок, который мог привести нас к победе. Знаете, я бы доверил Клайберну выполнить этот бросок ещё 100 раз. Как бы то ни было, мы должны отдать должное „Анадолу Эфес“. Они были лучше. Но я горжусь тем, как мы сражались», — сказал Хэкетт в интервью, размещённом на странице ЦСКА в «Инстаграме».

В матче за третье место Евролиги ЦСКА встретится с «Миланом».