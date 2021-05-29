Пау Газоль: надеюсь, Коби Брайант будет следить за нашей игрой в финале Евролиги

Центровой «Барселоны» Пау Газоль рассказал, чему научился у экс-напарника по «Лос-Анджелес Лейкерс», легендарного защитника Коби Брайанта во время финальных серий плей-офф НБА.
«Чему я научился у Коби в ситуациях, когда вопрос стоит так, что или победить или умереть? Мы провели с Брайантом три финала, но он говорил не так уж много. Он просто привносил на паркет свой настрой, агрессию и лидерские качества.
Чему я научился, так это тому, что нужно всегда оставаться собой. Просто попытаюсь получить удовольствие и показать свой максимум. Брайант до последней игры оставался самим собой. Так что попытаюсь сделать также и делать то, что нужно моим напарникам и тренеру. Надеюсь, Коби будет следить за нашей игрой», — приводит слова Газоля официальный сайт Евролиги.
Напомним, в финале Евролиги «Барселона» померится силами с «Анадолу Эфес».
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