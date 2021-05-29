Хиллиард: Майк Джеймс переживает за ЦСКА. Удивлён, что многие считают его плохим парнем

Защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард заявил, что освобождённый от обязанностей в ЦСКА до конца сезона и выступающий в клубе НБА «Бруклин Нетс» Майк Джеймс — отличный человек и несмотря ни на что, поддерживает армейцев в «Финале четырех» Евролиги. В пятницу ЦСКА уступил турецкому «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» Евролиги — 86:89. Армейцы в матче за третье место в воскресенье сыграют с итальянским «Миланом».

«Майк — отличный человек, и я не удивлён, что он нас поддерживает и переживает за нас. Удивлён, что многие считают его плохим парнем. Я не думаю, что он желал ЦСКА поражения, и благодарен ему, что он нас поддержал. Я не знаю, кто что думает, но я буду играть с „Миланом“ только на победу. Не важно, матч за первое, третье или последнее место — я всегда хочу побеждать. К тому же надо хоть как-то реабилитироваться за поражение в пятницу», — приводит слова Хиллиарда ТАСС.

По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. 13 мая Джеймс подписал контракт с «Нетс» до конца текущего сезона. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз — лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.