«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:95.
Самым результативным в составе победителей стал Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Дэмьен Лиллард оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 передач.
Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который записал в свой актив 16 очков.
Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами пройдёт 2 июня в Денвере на стадионе «Болл-Арена», начало – 4:00.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Портленд» финишировал на пятом месте в турнирной Западной конференции. «Денвер», в свою очередь, занял третье место.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
29 мая 2021, суббота. 23:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 95
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Пауэлл - 29, Макколлум - 21, Нуркич - 17, Энтони - 12, Лиллард - 10, Ковингтон - 9, Саймонс - 5, Лиф - 4, Блевинс - 2, Джонс - 2, Литтл - 2, Холлис-Джефферсон - 2, Джайлс, Кантер, Коллинс, Эллеби
Денвер Наггетс: Йокич - 16, Кампаццо - 12, Моррис - 12, Грин - 11, Миллсэп - 9, Ховард - 9, Риверс - 8, Гордон - 6, Чанчар - 6, Портер - 3, Харрисон - 3, Бартон, Бол, Дозьер, Макги, Маррей, Ннаджи
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