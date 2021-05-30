«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:95.

Самым результативным в составе победителей стал Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Дэмьен Лиллард оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 передач.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, который записал в свой актив 16 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами пройдёт 2 июня в Денвере на стадионе «Болл-Арена», начало – 4:00.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Портленд» финишировал на пятом месте в турнирной Западной конференции. «Денвер», в свою очередь, занял третье место.