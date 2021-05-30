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«Юта» на выезде обыграла «Мемфис» и повела в серии 2-1

«Юта» на выезде обыграла «Мемфис» и повела в серии 2-1
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на выезде обыграла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 121:111 и повела в серии – 2:1.

В составе победителей лучшими в игре были Донован Митчелл (29 очков), Майк Конли (27 очков и 8 передач) и Руди Гобер (15 очков и 14 подборов). У «Гриззлиз» наиболее результативными в матче стали Джа Морант (28 очков), Диллон Брукс (27 очков) и Грейсон Аллен (17 очков). Также по дабл-даблу на свой счёт записали Кайл Андерсон (11 очков и 13 подборов) и Йонас Валанчюнас (10 очков и 13 подборов).

Следующий матч серии с участием этих команд пройдёт 1 июня.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
30 мая 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
111 : 121
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Брукс - 27, Аллен - 17, Андерсон - 11, Валанчюнас - 10, Джексон - 9, Бейн - 3, Джонс - 3, Мелтон - 3, Кларк, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Тиллман, Уинслоу, Фрейзер
Юта Джаз: Митчелл - 29, Конли - 27, Богданович - 15, Гобер - 15, Кларксон - 15, О'Нил - 12, Инглс - 3, Ньянг - 3, Фэйворс - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Они, Томас, Форрест, Хьюз

Ранее в рамках игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на выезде разгромила «Вашингтон Уизардс» со счётом 132:103 и повела в серии 3:0.

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