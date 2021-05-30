«Юта» на выезде обыграла «Мемфис» и повела в серии 2-1

В третьем матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на выезде обыграла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 121:111 и повела в серии – 2:1.

В составе победителей лучшими в игре были Донован Митчелл (29 очков), Майк Конли (27 очков и 8 передач) и Руди Гобер (15 очков и 14 подборов). У «Гриззлиз» наиболее результативными в матче стали Джа Морант (28 очков), Диллон Брукс (27 очков) и Грейсон Аллен (17 очков). Также по дабл-даблу на свой счёт записали Кайл Андерсон (11 очков и 13 подборов) и Йонас Валанчюнас (10 очков и 13 подборов).

Следующий матч серии с участием этих команд пройдёт 1 июня.

Ранее в рамках игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на выезде разгромила «Вашингтон Уизардс» со счётом 132:103 и повела в серии 3:0.