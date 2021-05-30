«Даллас» рискует потерять Луку Дончича

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич может пропустить четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (2-1) из-за растяжения мышц шеи. Участие игрока в матче официально под вопросом, имя словенца внесено в протокол травмированных.



После третьего матча Дончич заявил, что начал испытывать боль в шее в перерыве. Боль распространилась вниз по левой руке.



«Это странно. Массаж, немного льда и, надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Дончича ESPN.



Дончич набирал в среднем 38,0 очка, 8,7 подбора и 9,0 передач в серии, «Даллас» ведёт в серии со счётом 2-1. «Маверикс» превзошли «Клипперс» на 25 очков за 117 минут с Дончичем на паркете и уступили 19 очков за 27 минут без него.