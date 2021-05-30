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Келли Убре назвал желаемую зарплату при выходе на рынок свободных агентов

Келли Убре назвал желаемую зарплату при выходе на рынок свободных агентов
Арина Ершова
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре назвал желаемую зарплату при выходе на рынок свободных агентов, сообщает MSN.

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, Убре уверен, что может зарабатывать $ 20 млн за сезон по новому контракту, который, как он надеется, будет долгосрочным. Несмотря на то, что «Голден Стэйт» хочет удержать его, запрашиваемая игроком сумма может быть немного высока для «Уорриорз».

Убре присоединился к «Голден Стэйт» в прошлом году. В нынешнем сезоне Убре провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 15,4 очка, 1,3 передачи и 6 подборов за 31 минуту игрового времени. «Уорриорз» не удалось выйти в плей-офф НБА после поражения (100:103) от «Лос-Анджелес Лейкерс» на стадии плей-ин.

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