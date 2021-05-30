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Уволенный после критики Леброна полицейский выступил с заявлением

Уволенный после критики Леброна полицейский выступил с заявлением
Арина Ершова
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Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр, уволенный за критику форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в социальных сетях, выступил с заявлением.

Напомним, Джеймс в апреле неоднозначно высказался в «Твиттере» по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант в Коламбусе, штат Огайо. Девушку застрелил белый полицейский Николас Рирдон. Джеймс опубликовал фото Рирдона с подписью «Ты следующий», но позже удалил запись. Сильвестр опубликовал в TikTok высмеивающее Леброна видео с импровизированным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему.

«Я стал жертвой культуры отмены, вот и всё. Ни одно из моих других видео, на которых я был запечатлён в форме, или где использовались записи с нательных камер, не имело значения. Их это не волновало. И только когда моё видео в TikTok про Леброна Джеймса затронуло деликатный политический вопрос, они начали обращать внимание, жаловаться и придумывать формы дисциплинарного воздействия.

Будущее в правоохранительных органах? Я думал об этом. Я получил предложения от различных организаций и выборных должностных лиц со всей страны. Это не исключено», — приводит слова Сильвестра Fox News.

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