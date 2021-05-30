Руди Гобер отреагировал на смерть одного из самых высоких игроков в истории НБА

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер отреагировал на новость о смерти легенды клуба Марка Итона.
«Мой великий наставник и друг. Единственный в своём роде и удивительный человек, я благодарен за твоё присутствие в моей жизни на протяжении многих лет. Мне будет не хватать наших бесед. Но я знаю, что ты будешь наблюдать за нами», — написал Гобер на своей странице в «Твиттере».
Посмотреть фотографии можно на странице Руди Гобера в «Твиттере».
Итон на протяжении 12 сезонов выступал в НБА в составе команды «Юта Джаз». Он стал известен благодаря высокому росту — 224 см, и великолепной игре в защите. Итону принадлежат рекорды лиги по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5). Марк Итон один раз принимал участие в Матче звёзд НБА в 1989 году. В сезоне-1995/1996 «Юта» вывела 53-й номер Итона из обращения.
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