Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли: с Леброном Джеймсом явно что-то не так

Чарльз Баркли: с Леброном Джеймсом явно что-то не так
Алексей Фалько
Комментарии

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли выразил беспокойство по поводу формы фоврарда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после перенесённой в марте травмы голеностопа.

«Помните, когда Леброн сказал, что после полученной травмы до конца не вылечится и не вернётся на былой уровень? С ним явно что-то не так. Во второй половине последнего матча с «Финиксом» он был лишь слегка агрессивен. Я могу сразу сказать, что наблюдал за первыми тремя играми и не заметил агрессивности со стороны Леброна, поскольку обычно он старался передать мяч партнёрам по команде. Хотя Леброн заявил, что не собирается отсиживаться и планирует играть на максимуме возможностей», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021