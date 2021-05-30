Чарльз Баркли: с Леброном Джеймсом явно что-то не так

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли выразил беспокойство по поводу формы фоврарда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после перенесённой в марте травмы голеностопа.

«Помните, когда Леброн сказал, что после полученной травмы до конца не вылечится и не вернётся на былой уровень? С ним явно что-то не так. Во второй половине последнего матча с «Финиксом» он был лишь слегка агрессивен. Я могу сразу сказать, что наблюдал за первыми тремя играми и не заметил агрессивности со стороны Леброна, поскольку обычно он старался передать мяч партнёрам по команде. Хотя Леброн заявил, что не собирается отсиживаться и планирует играть на максимуме возможностей», — приводит слова Баркли Essentially Sports.