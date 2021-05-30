Ветеран «Зенита» не будет подписывать новый контракт и уйдёт из клуба

35-летний защитник «Зенита» Виталий Фридзон не будет подписывать новый контракт с командой и покинет санкт-петербургский клуб.

«Надеюсь, что «Зенит» не остановится и будет подниматься всё выше и выше, потому что остаться на высоте — это ещё тяжелее. Думаю, клуб сможет это сделать. Помогу ли я в этом «Зениту»? Морально всегда помогу. Если будет нужна моя подсказка, буду рад. У меня закончился контракт, и я не знаю, где и когда буду. Пока просто хочу отдохнуть, восстановиться, залечить свои болячки, а там буду думать, что дальше делать.



Стоит рассчитывать на продолжение? Нет. Команде надо усиливаться, будут подписывать других игроков. Надо давать время молодым, уступать, а я подумаю, решу, что буду делать дальше. Я еще не заканчиваю, посмотрю, где как, сам не знаю», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».