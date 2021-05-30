Россия может получить дополнительное место в Евролиге

Единая лига ВТБ и Евролига общаются по поводу предоставления российскому баскетбольному клубу специального приглашения (wild card) для участия в следующем сезоне главного клубного турнира континента.

«Мы общаемся с менеджментом Единой лиги ВТБ по поводу предоставления wild card. Уверен, в течение нескольких недель мы достигнем какой-то договоренности», — приводит слова президента Евролиги Жорди Бертомеу ТАСС.



На данный момент в следующем сезоне Евролиги выступят российский ЦСКА как обладатель лицензии А, которой владеют 11 клубов — основателей турнира, и казанский УНИКС как финалист прошлого розыгрыша Еврокубка — второго по силе европейского турнира. Ранее сообщалось, что вероятным третьим участником Евролиги от России может стать «Зенит».