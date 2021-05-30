ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги

В Кёльне завершился матч «Финала четырёх» Евролиги за третье место, в котором встречались ЦСКА и «Милан». Команда из Москвы неплохо начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в 3 очка — 23:20. Но уже в следующей десятиминутке миланцы перехватили инициативу и оторвались от армейцев на 6 очков — 40:34.
После большого перерыва ЦСКА сократил отставание до 3 очков — 57:60. Но в заключительном игровом отрезке подопечные Мессины прибавили и оформили уверенную победу — 83:73. Лучшим в составе победителей стал экс-армеец Серхио Родригес, собравший коллекцию из 14 очков, 6 передач и 3 подборов. У ЦСКА 18 очков на счету Торнике Шенгелии.
Благодаря победе «Милан» завоевал третье место в сезоне Евролиги. ЦСКА же уступил в обоих матчах «Финала четырёх».
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