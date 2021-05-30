Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги

ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги
Микаил Гусейнов
Комментарии

В Кёльне завершился матч «Финала четырёх» Евролиги за третье место, в котором встречались ЦСКА и «Милан». Команда из Москвы неплохо начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в 3 очка — 23:20. Но уже в следующей десятиминутке миланцы перехватили инициативу и оторвались от армейцев на 6 очков — 40:34.

После большого перерыва ЦСКА сократил отставание до 3 очков — 57:60. Но в заключительном игровом отрезке подопечные Мессины прибавили и оформили уверенную победу — 83:73. Лучшим в составе победителей стал экс-армеец Серхио Родригес, собравший коллекцию из 14 очков, 6 передач и 3 подборов. У ЦСКА 18 очков на счету Торнике Шенгелии.

Благодаря победе «Милан» завоевал третье место в сезоне Евролиги. ЦСКА же уступил в обоих матчах «Финала четырёх».

Евролига. За 3-е место
30 мая 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
83 : 73
ЦСКА
Москва, Россия
Олимпия Милан: Мицов - 14, Родригес - 14, Мораскини - 11, Ролл - 11, Шилдс - 11, Ледей - 7, Тарчевски - 7, Хайнс - 5, Пантер - 2, Эванс - 1, Брукс, Чинчиарини
ЦСКА: Шенгелия - 18, Лундберг - 13, Фойгтман - 12, Хиллиард - 9, Боломбой - 8, Курбанов - 8, Хоменко - 3, Ухов - 2, Антонов, Клайберн, Стрелниекс, Эрик
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021