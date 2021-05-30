Этторе Мессина и Серхио Родригес отреагировали на победу над ЦСКА в Ф4 Евролиги

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина и один из лидеров коллектива Серхио Родригес отреагировали на победу команды в матче за третье место Евролиги с ЦСКА.

«Очень счастлив. Счастлив и горд тем, чего добились ребята. Это был действительно впечатляющий сезон Евролиги. 41 матч и итоговое третье место. Да, мы можем немного сожалеть о поражении в два очка в полуфинале, но я очень горд и счастлив. Конечно, эта победа не перекрывает ту неудачу, но мы боролись. Ничего не случается просто так, мои баскетболисты играли хорошо в каждом матче. Нас уважают и это очень важно», — сказал Мессина.

«Это хорошая игра, чтобы поймать ритм. Я никогда не выигрывал в матчах за третье место. В прошлом я два раза проигрывал. Конечно, третье место не то, за чем мы сюда приезжали, но мы приобрели опыт и надеемся вернуться», — приводит слова Родригеса официальный сайт Евролиги.