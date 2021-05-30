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Димитрис Итудис отметил на вопрос о Майке Джеймсе после провала в Ф4 Евролиги

Димитрис Итудис отметил на вопрос о Майке Джеймсе после провала в Ф4 Евролиги
Микаил Гусейнов
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис ответил на вопрос о Майке Джеймсе сразу после второго поражения кряду в «Финале четырёх» Евролиги. Специалист попытался ответить расплывчато, но признал, что армейцам необходимо усиление на позиции первого номера.

«Люди забывают о том, что хотят забыть. Но когда возникают проблемы, они не хотят ничего забывать, у них становится отличная память. У некоторых же людей и вовсе избирательная память. Такова жизнь, никаких проблем. В „Финале четырёх“ у нас не шёл бросок. В серии с „Зенитом“ бросок был, причём с очень хорошим процентом. Здесь этого не хватало, нам нужно было лучше двигать мяч. Необходимо найти креативных игроков на позиции первого и второго номера». — приводит слова Итудиса Eurohoops.

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