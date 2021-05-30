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Третий российский игрок выставился на драфт НБА

Третий российский игрок выставился на драфт НБА
Алексей Фалько
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Российский защитник Павел Савков подал заявку на участие в драфте НБА 2021 года, сообщает Eurohoops.

19-летний Савков принадлежит испанской «Басконии» и дебютировал за команду в сезоне-2020/2021. Кроме того, Савков выступал за «Ираурги» в третьем дивизионе чемпионата Испании. Савков вызывался в сборную России на квалификации Евробаскета. Ранее о решении выставить свои кандидатуры на драфт НБА также заявили российские баскетболисты Владислав Одиноков («Химки») и Никита Михайловский («Автодор»).

НБА проведет драфт-комбайн 21–27 июня в Чикаго. Для будущих участников драфта будут организованы собеседования с командами, игры пять на пять, бросковые тренировки, тесты на силу и ловкость. Драфт НБА 2021 года состоится 29 июля.

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