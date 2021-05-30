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Определён MVP «Финала четырёх» Евролиги

Определён MVP «Финала четырёх» Евролиги
Микаил Гусейнов
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Защитник «Анадолу Эфес», один из лидеров стамбульской команды, Василие Мицич получил награду MVP «Финала четырёх» Евролиги, сообщает пресс-служба турнира на странице в «Твиттере». Мицич внёс значительный вклад в победы команды, как в игре с ЦСКА, так и в финальном поединке с «Барселоной».

В финальном матче с «Барселоной» сербский баскетболист собрал коллекцию из 25 очков, 3 подборов, 5 передач и 3 перехватов, став самым результативным в составе «Анадолу Эфес». В игре с ЦСКА Мицич также набрал 25 очков, а также добавил к этому 6 передач и 3 подбора.

Соответствующий пост доступен на странице Евролиги в «Твиттере».

Напомним, 30 мая «Анадолу Эфес» впервые в истории клуба стал победителем турнира Евролиги.

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