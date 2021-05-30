Определён MVP «Финала четырёх» Евролиги
Поделиться
Защитник «Анадолу Эфес», один из лидеров стамбульской команды, Василие Мицич получил награду MVP «Финала четырёх» Евролиги, сообщает пресс-служба турнира на странице в «Твиттере». Мицич внёс значительный вклад в победы команды, как в игре с ЦСКА, так и в финальном поединке с «Барселоной».
В финальном матче с «Барселоной» сербский баскетболист собрал коллекцию из 25 очков, 3 подборов, 5 передач и 3 перехватов, став самым результативным в составе «Анадолу Эфес». В игре с ЦСКА Мицич также набрал 25 очков, а также добавил к этому 6 передач и 3 подбора.
Соответствующий пост доступен на странице Евролиги в «Твиттере».
Напомним, 30 мая «Анадолу Эфес» впервые в истории клуба стал победителем турнира Евролиги.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 30 мая 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:10
-
22:13
-
21:33
-
21:13
-
20:53
-
20:49
-
20:22
-
17:52
-
16:36
-
16:23
-
14:52
-
13:58
-
13:23
-
13:04
-
12:55
-
11:44
-
10:29
-
09:43
-
09:22
-
07:41
-
07:12
-
04:45
-
01:52
-
00:25
- 29 мая 2021
-
22:55
-
22:32
-
20:58
-
20:40
-
20:12
-
20:00
-
18:36
-
16:32
-
15:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам