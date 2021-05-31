Эргин Атаман: два года мы говорили, что у нас всё получится. «Анадолу Эфес» это сделал
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Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился впечатлениями после победы в финальном матче Евролиги с «Барселоной» (86:81). «Эфес» впервые в истории стал чемпионом Евролиги.
«Два года мы говорили, что у нас всё получится, и мы это сделали. Я горжусь своими игроками. Мы никогда не сдавались. Мы начали игру с большим волнением и сделали много ошибок. Потом мы нашли свой ритм. Я сказал на пресс-конференции, что Шейн Ларкин — один из лучших игроков, и это было его время вместе с Василие Мицичем. Поздравляю всех моих ребят. Возможно, мы не получили должной помощи от Ларкина в полуфинале, но сегодня он выиграл игру вместе с Мицичем. Отлично. Я горжусь своими игроками", — приводит слова Атамана официальный сайт Евролиги.
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