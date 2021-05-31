Шарунас Ясикявичюс: некоторые вещи меня не устраивают. «Барса» не может так это оставить

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс высказался после финала Евролиги с «Анадолу Эфес» (81:86).
«Поздравляю «Анадолу Эфес» и Эргина Атамана. На этом уровне в баскетболе исход решает множество деталей. Пропустили легкие очки. Затем вернулись и зашли в концовку, но допустили серьёзные ошибки. Я горжусь своей командой, горжусь тем, что мы сделали в этом году. Нам нужно развиваться в этих деталях в следующем году. Детали побеждают в турнирах. Я не хочу навлекать на себя неприятности. Но некоторые вещи меня не устраивают. Евролига нас обязательно услышит. Мы не можем так это оставить. Я должен попросить большего уважения к Кори Хиггинсу в этом году. Очевидно, к другой стороне было больше уважения. Если я получу ещё один штраф, мнё все равно. Но, как я уже сказал, они нас услышат. Я горжусь этой командой", — приводит слова Ясикявичюса 15min.
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