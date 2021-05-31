Пау Газоль отреагировал на поражение «Барселоны» в финале Евролиги
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Центровой «Барселоны» Пау Газоль поделился мнением после финала Евролиги с «Анадолу Эфес» (81:86).
«Я провёл этот сезон с радостью в связи с тем, что снова вернулся к игре. Рад чувствовать себя лучше физически с каждой игрой. Жаль, что мы не смогли выиграть сегодня. Евролига — самый важный титул, который мы можем выиграть. «Эфес» играл хорошо, мы должны их поздравить. Теперь мы должны сосредоточиться на испанской лиге и завершить сезон на мажорной ноте. Мы лучше сдерживали Василие Мицича и Шейна Ларкина в первой половине, чем во второй. Это очень хорошие игроки, очень агрессивные. Они усложнили нам жизнь. Благодаря этому «Эфес» добился победы», — приводит слова Газоля официальный сайт Евролиги.
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