42 очка Дюранта и дабл-дабл Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Бостон» в матче плей-офф

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 141:126, благодаря которой им удалось укрепить преимущество в серии – 3-1.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс форвард Кевин Дюрант, набравший 42 очка и совершивший 4 подбора и 5 передач. Дабл-даблом в составе «Нетс» удалось отметиться защитнику Джеймсу Хардену – 23 очка, 5 подборов и 18 передач.

Наиболее результативным игроком «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум – 40 очков, 7 подборов и 5 передач.

Следующий матч серии пройдёт на домашней арене «Бруклина» в Нью-Йорке в ночь на среду, 2 июня. Начало – 2:30 мск.