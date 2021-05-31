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42 очка Дюранта и дабл-дабл Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Бостон» в матче плей-офф

42 очка Дюранта и дабл-дабл Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Бостон» в матче плей-офф
Вячеслав Моренко
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 141:126, благодаря которой им удалось укрепить преимущество в серии – 3-1.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс форвард Кевин Дюрант, набравший 42 очка и совершивший 4 подбора и 5 передач. Дабл-даблом в составе «Нетс» удалось отметиться защитнику Джеймсу Хардену – 23 очка, 5 подборов и 18 передач.

Наиболее результативным игроком «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум – 40 очков, 7 подборов и 5 передач.

Следующий матч серии пройдёт на домашней арене «Бруклина» в Нью-Йорке в ночь на среду, 2 июня. Начало – 2:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
31 мая 2021, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 141
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Смарт - 16, Фурнье - 16, Притчард - 12, Несмит - 11, Паркер - 10, Лэнгфорд - 9, Томпсон - 5, Уильямс - 5, Оджелей - 1, Уотерс - 1, Браун, Корнет, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
Бруклин Нетс: Дюрант - 42, Ирвинг - 39, Харден - 23, Браун - 14, Харрис - 14, Шамет - 5, Гриффин - 2, Джонсон - 2, Грин, Джеймс, Джонсон, Джордан, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
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