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«Клипперс» разгромили «Даллас» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА

«Клипперс» разгромили «Даллас» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА
Кирилл Горбачинский
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В четвёртом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 106:81 и сравнялся в серии — 2:2.

В составе победителей лучшими в игре были Кавай Леонард (29 очков и 10 подборов), Пол Джордж (20 очков и девять подборов) и Реджи Джексон (15 очков). У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (19 очков), Кристапс Порзингис (28 очков) и Бобан Марьянович (12 очков).

Следующий матч между этими командами пройдёт 3 июня.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
31 мая 2021, понедельник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
81 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 19, Порзингис - 18, Марьянович - 12, Финни-Смит - 8, Брансон - 7, Пауэлл - 7, Ричардсон - 5, Хардуэй-младший - 4, Бёрк - 1, Бей, Грин, Клебер , Коли-Стайн, Мелли, Редик, Терри, Хинтон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Джордж - 20, Джексон - 15, Батюм - 10, Моррис - 9, Рондо - 7, Зубац - 5, Коффи - 5, Беверли - 3, Отуру - 2, Мэнн - 1, Ибака, Казинс, Кеннард, Паттерсон, Скрабб, Феррелл

Ранее в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» на выезде разгромил «Бостон Селтикс» со счётом 141:126 и повёл в серии 3:1. Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс форвард Кевин Дюрант, набравший 42 очка и совершивший четыре подбора и пять передач.

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