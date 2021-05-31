Стала известна степень серьёзности травмы Энтони Дэвиса
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, пропустивший вторую половину четвёртого матча серии плей-офф против «Финикс Санз» (92:100, 2-2) из-за растяжения мышц паха, избежал тяжёлой травмы, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Дэвис рискует пропустить пятый матч серии, который состоится в Финиксе 1 июня. Энтони должен восстановиться в течение нескольких дней, однако его участие в следующей встрече под большим вопросом.
В четвёртом матче форвард «Лейкерс» Кайл Кузма заменил Дэвиса в стартовой пятёрке во второй половине. Энтони успел провести на паркете 19,5 минуты, набрав 6 очков (2 из 9 с игры), 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
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