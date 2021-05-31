Леброн Джеймс отреагировал на поражение «Лейкерс» в плей-офф и травму Энтони Дэвиса

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (92:100, 2-2) и выразил готовность нести повышенную нагрузку после травмы одноклубника Энтони Дэвиса.

«Санз» сыграли неплохо. Снимаю перед ними шляпу. Они вышли на площадку и проявили себя очень хорошо. Во вторник пятая игра серии будет грандиозной. Не знаю, насколько серьёзна травма паха у Энтони Дэвиса. Понятия не имею. Я с ним не разговаривал. Могу говорить только о своём опыте. Мои плечи созданы для большой нагрузки. Если суждено взять дополнительную нагрузку, пусть будет так. Победа, поражение или ничья — я готов принять вызов», — приводит слова Джеймса ESPN.