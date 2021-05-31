Лука Дончич отреагировал на провал в четвёртом матче плей-офф с «Клипперс»

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич не стал списывать на свою травму разгромное поражение в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (126:141, 2-2). Дончич набрал 19 очков, хотя до этого в серии записывал на свой счёт в среднем 38,0 очка.

«Не думаю, что сейчас эта травма имеет значение. Травмы — это часть баскетбола. Я был на 100% готов. Но я играл ужасно. Просто нужно готовиться к следующему матчу», — приводит слова Дончича ESPN.



«Лука испытывает боль. Мне казалось, что он не может повернуть шею налево. Это сложный момент для парня, который полагается на периферическое зрение и, по сути, всю свою жизнь играл, поворачивая голову. Травма шеи, безусловно, способствовала тому, что Лука показал точность 9 из 24 с игры. У него были действительно необычные проблемы», — рассказал о состоянии Дончича главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл.