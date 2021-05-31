Никола Миротич и Кори Хиггинс высказались о поражении «Барселоны» в финале Евролиги

Форвард «Барселоны» Никола Миротич высказался о поражении «Барселоны» в финале Евролиги.
«Во-первых, хочется поздравить «Эфес» с победой. Для них это, без сомнения, потрясающий момент. Конечно, мы позволили им очень многое, дав Ларкину и Мицичу заработать штрафные броски, которые не должны были позволять, особенно во второй четверти. У нас были некоторые тактические ошибки, из которых мы должны извлечь уроки. Нам нужно продолжать улучшать свои игру. У нас был замечательный сезон, которым можно гордиться, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Нам нужно подумать о финале этого сезона, потому что необходимо побороться за титул в чемпионате Испании. Как только закончится сезон — мы осмыслим это поражение», — приводит слова Миротича официальный сайт Евролиги.
Защитник «Барселоны» Кори Хиггинс также прокомментировал поражение каталонского клуба.
«Мы показали отличный импульс, который нельзя было упускать. Мы допустили слишком много ошибок с точки зрения психологии. Они выполнили много штрафных бросков. Я знаю одно — эту пилюлю стоит проглотить, в чемпионате Испании же нам нужно прибавить в деталях. Да, нас смогли напрячь Ларкин и Мицич, но этих игроков трудно сдержать. Мы просто оказались недостаточно хороши на протяжении всех 40 минут. Мы знали, что нас ждёт игра в догонялки, но нам не следовало допускать этого. Мы не были стабильны на протяжении всей игры и из-за этого проиграли», — добавил Кори Хиггинс.
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