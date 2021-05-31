Гомельский: Майк Джеймс уже заключил контракт с «Бруклином» на следующий сезон

Известный комментатор Владимир Гомельский сообщил, что защитник Майк Джеймс подписал контракт с «Бруклин Нетс» на следующий сезон.
«Майк Джеймс — профессиональный спортсмен. Его высказывания — это определённые требования к профессионалу, продиктованные ситуацией. Он уже заключил соглашение с «Нетс» на следующий сезон», — написал Гомельский на своём сайте.
Майк Джеймс получил разрешение от ЦСКА на выступление в НБА до конца сезона. Американец был отстранён из-за конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом. У Майка действующий контракт с московским клубом до 2023 года.
Ранее Джеймс высказался о поражении ЦСКА от «Анадолу Эфес» (86:89) в полуфинале Евролиги и ответил болельщику, который раскритиковал форварда Уилла Клайберна за попытку исполнить трёхочковый бросок на последних секундах.
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