Гомельский: Майк Джеймс уже заключил контракт с «Бруклином» на следующий сезон

Известный комментатор Владимир Гомельский сообщил, что защитник Майк Джеймс подписал контракт с «Бруклин Нетс» на следующий сезон.



«Майк Джеймс — профессиональный спортсмен. Его высказывания — это определённые требования к профессионалу, продиктованные ситуацией. Он уже заключил соглашение с «Нетс» на следующий сезон», — написал Гомельский на своём сайте.



Майк Джеймс получил разрешение от ЦСКА на выступление в НБА до конца сезона. Американец был отстранён из-за конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом. У Майка действующий контракт с московским клубом до 2023 года.



Ранее Джеймс высказался о поражении ЦСКА от «Анадолу Эфес» (86:89) в полуфинале Евролиги и ответил болельщику, который раскритиковал форварда Уилла Клайберна за попытку исполнить трёхочковый бросок на последних секундах.

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