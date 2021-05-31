Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский: Майк Джеймс уже заключил контракт с «Бруклином» на следующий сезон

Гомельский: Майк Джеймс уже заключил контракт с «Бруклином» на следующий сезон
Александр Кожевников
Комментарии

Известный комментатор Владимир Гомельский сообщил, что защитник Майк Джеймс подписал контракт с «Бруклин Нетс» на следующий сезон.

«Майк Джеймс — профессиональный спортсмен. Его высказывания — это определённые требования к профессионалу, продиктованные ситуацией. Он уже заключил соглашение с «Нетс» на следующий сезон», — написал Гомельский на своём сайте.

Майк Джеймс получил разрешение от ЦСКА на выступление в НБА до конца сезона. Американец был отстранён из-за конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом. У Майка действующий контракт с московским клубом до 2023 года.

Ранее Джеймс высказался о поражении ЦСКА от «Анадолу Эфес» (86:89) в полуфинале Евролиги и ответил болельщику, который раскритиковал форварда Уилла Клайберна за попытку исполнить трёхочковый бросок на последних секундах.

Новость по теме
Майк Джеймс отреагировал на поражение ЦСКА в Ф4 Евролиги и вступил в спор с хейтером
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021