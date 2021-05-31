Миндаугас Кузминскас: травмы всё-таки сказались на результатах «Локо» в этом сезоне

Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас подвёл итоги сезона для краснодарской команды.



«Несмотря на всё, что происходило с нами в этом сезоне, мы всегда были едиными, никогда не обвиняли друг друга в чём-либо, стали настоящей командой. Я считаю, что второе место в регулярном сезоне Лиги ВТБ — это замечательный показатель того, как тяжело мы работали весь сезон. Это большое достижение для команды и клуба.



Из минусов я бы отметил, что травмы всё-таки сказались на наших результатах. Если бы все парни были здоровы, то я уверен, что мы как минимум дошли бы до финалов и в Еврокубке, и в Лиге ВТБ.



Ещё одним плюсом, безусловно, является тот факт, что, в отличие от большинства европейских стран, мы играли весь сезон с болельщиками. У «Локо» не простые болельщики, а просто потрясающие. Та энергия, которую они дарили нам весь год, дорогого стоит. Думаю, фаны знают, как мы их любим и как благодарны им за эту невероятную поддержку!» — приводит слова Кузминскаса официальный сайт краснодарской команды.