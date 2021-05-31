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«Барселона» нацелена провести громкий трансфер в межсезонье

«Барселона» нацелена провести громкий трансфер в межсезонье
Александр Кожевников
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», сообщает Marca. По информации источника, каталонцы рассматривают кандидатуру Газоля для усиления перед следующим сезоном Евролиги.

Марк Газоль является воспитанником «Барселоны», за которую профессионально выступал с 2004 по 2006 годы. Газоль с 2008 года выступает за океаном, в НБА он успел поиграть в таких командах, как «Мемфис Гриззлиз», «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Газоль выразил недовольство положением в «Лейкерс» — после перехода в стан «озёрных» Андре Драммонда игровое время испанца резко сократилось.

В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 45 матчах (42 в старте), набирая в них 5,3 очка, собирая 4,1 подбора, совершая 2,1 передачи и 1,2 блок-шота.

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