«Барселона» нацелена провести громкий трансфер в межсезонье

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», сообщает Marca. По информации источника, каталонцы рассматривают кандидатуру Газоля для усиления перед следующим сезоном Евролиги.
Марк Газоль является воспитанником «Барселоны», за которую профессионально выступал с 2004 по 2006 годы. Газоль с 2008 года выступает за океаном, в НБА он успел поиграть в таких командах, как «Мемфис Гриззлиз», «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее Газоль выразил недовольство положением в «Лейкерс» — после перехода в стан «озёрных» Андре Драммонда игровое время испанца резко сократилось.
В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 45 матчах (42 в старте), набирая в них 5,3 очка, собирая 4,1 подбора, совершая 2,1 передачи и 1,2 блок-шота.
- 31 мая 2021
-
16:18
-
14:41
-
13:00
-
11:41
-
10:57
-
09:42
-
09:17
-
08:51
-
08:34
-
08:24
-
07:47
-
07:44
-
07:11
-
04:34
-
01:13
-
01:04
-
00:58
-
00:41
-
00:40
- 30 мая 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:10
-
22:13
-
21:33
-
21:13
-
20:53
-
20:49
-
20:22
-
17:52
-
16:36
-
16:23
-
14:52
-
13:58
-
13:23
-
13:04