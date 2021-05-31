Гомельский оценил значимость двух приписываемых ЦСКА трансферов в межсезонье

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил значимость двух приписываемых ЦСКА трансферов в межсезонье. К ЦСКА могут присоединиться лёгкий форвард «Жальгириса» Марюс Григонис и тяжёлый форвард «Басконии» Ачилле Полонара.

«Григонис вместо Хиллиарда — значительное усиление позиции. Полонара скорее не вместо Фойгтманна, а вместо Эрика, учитывая универсальность аргентинца. А поиски разыгрывающего продолжаются», — написал Гомельский на своём сайте.

ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Теперь московскому клубу предстоит борьба с УНИКСом в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.