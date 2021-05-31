Белорусская баскетболистка: нынешняя ситуация в стране произошла в том числе из-за меня

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением о происходящем в стране.

«Я никогда в жизни не голосовала, и своим молчанием, бездействием поддерживала режим. А проснулась только сейчас. Впрочем, в таком же положении оказались многие, мне же люди пишут и говорят, что тоже спустя годы проснулись и увидели, что происходит в стране.



Беру на себя ответственность, что нынешняя ситуация в стране произошла в том числе из-за меня, потому что я всё время молчала. Я не вникала в ситуацию, я не пыталась изменить её к лучшему. Действительно, я причисляю себя к тем людям, которые молчали и привели Беларусь к нынешнему положению.



Я никогда не считала, что мой голос что-то изменит. До лета 2020 года не знала никаких политических имен кроме Лукашенко. Никогда не вникала в политику. Более того, с 17 лет я 9 месяцев в году проводила вне Беларуси. Поэтому не обращала внимания, по сути, даже не интересовалась тем, что происходит на родине. Я мыслила, как некоторые иностранцы: вот, в стране красиво, чисто, Лукашенко – крепкий хозяйственник. Всё тихо, стабильно. Но спустя время всё-таки вникла», – приводит слова Снытиной by.tribuna.com.