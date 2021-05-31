Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Белорусская баскетболистка: нынешняя ситуация в стране произошла в том числе из-за меня

Белорусская баскетболистка: нынешняя ситуация в стране произошла в том числе из-за меня
Арина Ершова
Комментарии

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением о происходящем в стране.

«Я никогда в жизни не голосовала, и своим молчанием, бездействием поддерживала режим. А проснулась только сейчас. Впрочем, в таком же положении оказались многие, мне же люди пишут и говорят, что тоже спустя годы проснулись и увидели, что происходит в стране.

Беру на себя ответственность, что нынешняя ситуация в стране произошла в том числе из-за меня, потому что я всё время молчала. Я не вникала в ситуацию, я не пыталась изменить её к лучшему. Действительно, я причисляю себя к тем людям, которые молчали и привели Беларусь к нынешнему положению.

Я никогда не считала, что мой голос что-то изменит. До лета 2020 года не знала никаких политических имен кроме Лукашенко. Никогда не вникала в политику. Более того, с 17 лет я 9 месяцев в году проводила вне Беларуси. Поэтому не обращала внимания, по сути, даже не интересовалась тем, что происходит на родине. Я мыслила, как некоторые иностранцы: вот, в стране красиво, чисто, Лукашенко – крепкий хозяйственник. Всё тихо, стабильно. Но спустя время всё-таки вникла», – приводит слова Снытиной by.tribuna.com.

Новость по теме
Белорусская баскетболистка: это уже не политика, это война. Простить такое невозможно
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021