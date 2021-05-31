Участие «Химок» в следующем сезоне под вопросом
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«Химки» в данный момент не могут подтвердить свое участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ из-за неопределённости с финансированием, сообщает «Р-Спорт».
«Вопрос решается. Пока на следующий сезон нет подтверждённого финансирования, и заявку подать невозможно. Понимания по датам решения вопроса пока нет», – заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.
Клубы Единой лиги ВТБ должны были подтвердить своё участие в сезоне-2021/2022 до 31 мая. «Химки» в сезоне-2020/2021 заняли седьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, после чего вылетели в плей-офф на стадии 1/4 финала, уступив в серии краснодарскому «Локомотив-Кубань» (0-2). В Евролиге команда заняла последнее, 18-е место в регулярке.
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