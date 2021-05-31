Врачи вынесли неутешительный вердикт по Энтони Дэвису

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, скорее всего, пропустит пятый матч серии плей-офф с «Финикс Санз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Принять участие в матче, который состоится в ночь на 2 июня, Дэвису помешает растяжение мышц паха. По данным источника, в команде оптимистично настроены относительно возвращения Энтони в ходе плей-офф, так как игроку становится лучше с каждым днём.

В четвёртом матче плей-офф форвард «Лейкерс» Кайл Кузма заменил Дэвиса в стартовой пятёрке во второй половине. Энтони успел провести на паркете 19,5 минуты, набрав 6 очков (2 из 9 с игры), 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Матч завершился со счётом 92:100, в серии ничья 2-2.