Гомельский высказался о неудачном выступлении Торнике Шенгелии и Николы Миротича

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении тяжёлых форвардов Торнике Шенгелии и Николы Миротича.
«Торнике Шенгелия — второй по классу мощный форвард в Европе после Миротича. Он провёл в ЦСКА очень неровный сезон. В клуб он пришел из «Басконии», где был неоспоримым лидером и первой опцией в атаке. В ЦСКА его роль изменилась. Для привыкания к этой роли требуется время. В середине сезона связка Милутинов плюс Шенгелия забирала весь щит и в защите, и в нападении. Да и пасовали друг другу в краске очень эффективно. После травмы Милутинова опять началась перестройка для Шенгелии. Она так и продолжается, а уже конец сезона. Использовать его на позиции чистого центра в отсутствии Милутинова и Боломбоя — означает ограничивть его игру лицом к кольцу. Надеюсь, что в следующем сезоне он станет разнообразнее в атаке и надёжнее в обороне.
Объяснить провал Миротича можно только личными обстоятельствами и последовавшей психологической депрессией. Зависимость Барсы от трио Миротича, Калатеса и Дэвис очень явно проявилась в финальном матче. Нужно много работать с этим составом», — написал Гомельский на своём сайте.
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