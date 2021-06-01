В «Далласе» сделали апдейт по Луке Дончичу
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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич может подойти в хорошей форме к следующему матчу первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски…
Состояние травмированной шеи словенского баскетболиста улучшилось в течение понедельника. Напомним, что в воскресенье после поражения в 4-й игре серии от «Клипперс» (81:106) главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл заявил, что из-за повреждения шеи Дончич испытывает большие неудобства на паркете. В матче 30 мая 22-летний словенец набрал 19 очков (9 из 24 с игры). В предыдущих трех играх средняя результативность составляла 38 очков.
В данный момент счёт в серии «Даллас» — «Клипперс» равный — 2-2.
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