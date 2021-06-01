Трип-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и закрыть серию 4-0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся четвёртый матч серии 1/4 плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 122:114, благодаря которой им удалось выиграть серию – 4-0.



Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс защитник Брэдли Бил, набравший 27 очков и совершивший 4 подбора и 4 передачи. Разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл – 19 очков, 21 подбор и 14 передач. Японский форвард Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 20 очков, 12 подборов и 2 передач.

Наиболее результативным игроком «Филадельфии» стал форвард Тобиас Харрис, отметившийся дабл-даблом, — 21 очко, 13 подборов и 5 передач. Дабл-дабл также на счету разыгрывающего Бена Симмонса – 13 очков, 11 подборов и 3 передачи.

Таким образом, «Вашингтон Уизардс» стал второй командой после «Милуоки Бакс», обеспечившей себе выход в полуфинал конференции.