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Трип-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и закрыть серию 4-0

Трип-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и закрыть серию 4-0
Вячеслав Моренко
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся четвёртый матч серии 1/4 плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 122:114, благодаря которой им удалось выиграть серию – 4-0.

Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс защитник Брэдли Бил, набравший 27 очков и совершивший 4 подбора и 4 передачи. Разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл – 19 очков, 21 подбор и 14 передач. Японский форвард Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 20 очков, 12 подборов и 2 передач.

Наиболее результативным игроком «Филадельфии» стал форвард Тобиас Харрис, отметившийся дабл-даблом, — 21 очко, 13 подборов и 5 передач. Дабл-дабл также на счету разыгрывающего Бена Симмонса – 13 очков, 11 подборов и 3 передачи.

Таким образом, «Вашингтон Уизардс» стал второй командой после «Милуоки Бакс», обеспечившей себе выход в полуфинал конференции.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
01 июня 2021, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Бил - 27, Хатимура - 20, Уэстбрук - 19, Лопес - 16, Дав. Бертанс - 15, Гэффорд - 12, Нето - 11, Смит - 2, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Лень, Мэтьюз, Уинстон, Хатчинсон, Хомсли
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 21, Макси - 15, Хилл - 14, Симмонс - 13, Грин - 11, Карри - 10, Тибулл - 8, Эмбиид - 8, Коркмаз - 7, Милтон - 6, Ховард - 1, Джо, Кларк, Рид, Скотт, Такер, Толливер
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