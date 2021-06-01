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«Юта» обыграла «Мемфис» и повела в серии 3-1

«Юта» обыграла «Мемфис» и повела в серии 3-1
Максим Лесовой
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и закончилась победой гостей со счётом 120:113.

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 30 очков. Джордан Кларксон набрал 24 очка.

В составе «Юты» лучшей результативностью отличился Джа Морант. Он оформил дабл-дабл из 23 очков и 12 передач. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Юты». Следующий матч между командами пройдёт 3 июня.

Напомним, по итогам регулярного сезона «Юта» выиграла Западную конференцию, а «Мемфис» занял девятое место.

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