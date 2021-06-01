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«Филадельфия» потеряла Джоэла Эмбиида

«Филадельфия» потеряла Джоэла Эмбиида
Алексей Фалько
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не смог доиграть четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардс» (114:122, 3-1) из-за болей в правом колене, сообщает ESPN.

В первой четверти Эмбиида под кольцом накрыл Робин Лопес. Центровой «Сиксерс» потерял равновесие и неудачно приземлился на спину. Эмбиид остался на площадке, но чувствовал дискомфорт и придерживался за правую нижнюю часть спины. Джоэла заменили за несколько секунд до завершения первой четверти. Баскетболист ушёл в раздевалку, слегка прихрамывая.

«Я так и не понял, что с ним случилось. Это было колено или спина, не уверен, что вы знаете больше, чем я», — сказал главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после матча.

Эмбиид успел набрать восемь очков, шесть подборов и две передачи в четвёртом матче с «Вашингтоном». В первых трёх играх серии он записывал на свой счёт в среднем 29,3 очка.

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