Чарльз Баркли: у «Лейкерс» нулевые шансы на титул

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли высказался насчёт игры «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА.
«Энтони Дэвис долгое время отсутствовал, сейчас ему приходится играть в тяжёлых условиях. У него была пара хороших игр, но не оставалось времени, чтобы привести в порядок свою игровую форму. То же самое можно сказать и о Леброне. Не думаю, что Леброн в его возрасте способен в одиночку победить «Финикс».
Если Энтони Дэвис не включится в игру, то они проиграют «Финиксу». Если даже они пройдут «Санз», то у них нулевые шансы на победу в чемпионате. Они не в лучшей форме. Игроки слишком много времени пропустили в регулярном чемпионате. Как я уже говорил, нельзя просто вернуться в середине плей-офф и обыграть хорошие команды», — приводит слова Чарльза Баркли Fadeaway World.
- 1 июня 2021
-
10:41
-
09:39
-
09:28
-
09:15
-
07:36
-
07:22
-
04:59
-
01:01
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:56
-
23:22
-
22:55
-
21:08
-
21:03
-
20:26
-
19:51
-
18:21
-
16:18
-
14:41
-
13:00
-
11:41
-
10:57
-
09:42
-
09:17
-
08:51
-
08:34
-
08:24
-
07:47
-
07:44
-
07:11
-
04:34
-
01:13
-
01:04
-
00:58
-
00:41