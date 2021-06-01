Чарльз Баркли: у «Лейкерс» нулевые шансы на титул

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли высказался насчёт игры «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА.



«Энтони Дэвис долгое время отсутствовал, сейчас ему приходится играть в тяжёлых условиях. У него была пара хороших игр, но не оставалось времени, чтобы привести в порядок свою игровую форму. То же самое можно сказать и о Леброне. Не думаю, что Леброн в его возрасте способен в одиночку победить «Финикс».



Если Энтони Дэвис не включится в игру, то они проиграют «Финиксу». Если даже они пройдут «Санз», то у них нулевые шансы на победу в чемпионате. Они не в лучшей форме. Игроки слишком много времени пропустили в регулярном чемпионате. Как я уже говорил, нельзя просто вернуться в середине плей-офф и обыграть хорошие команды», — приводит слова Чарльза Баркли Fadeaway World.