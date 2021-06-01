Названо вероятное место проведения «Финала четырёх» Евролиги в следующем году

«Финал четырёх» Евролиги сезона-2021/2022 примет Берлин, сообщает инсайдер Донатас Урбонас в своём «твиттере». В 2021 году решающие матчи турнира также прошли в Германии, но в другом городе — Кёльне. Берлин в последний раз принимал «Финал четырёх» Евролиги в 2016 году.



Накануне состоялся решающий матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором «Барселона» встречалась с «Анадолу Эфес». «Анадолу Эфес» одержал победу и стал чемпионом Евролиги — 86:81.



Лучшим в составе победителей стал Василие Мицич, собравший коллекцию из 25 очков, трёх подборов, пяти передач и трёх перехватов. У «Барселоны» 23 очка в активе Кори Хиггинса.



В матче «Финала четырёх» Евролиги за третье место встречались ЦСКА и «Милан». Итальянцы оформили уверенную победу — 83:73. Лучшим в составе победителей стал экс-армеец Серхио Родригес, собравший коллекцию из 14 очков, шести передач и трёх подборов. У ЦСКА 18 очков на счету Торнике Шенгелии.



Благодаря победе «Милан» завоевал третье место в сезоне Евролиги. ЦСКА же уступил в обоих матчах «Финала четырёх».