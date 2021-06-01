Названо вероятное место проведения «Финала четырёх» Евролиги в следующем году

«Финал четырёх» Евролиги сезона-2021/2022 примет Берлин, сообщает инсайдер Донатас Урбонас в своём «твиттере». В 2021 году решающие матчи турнира также прошли в Германии, но в другом городе — Кёльне. Берлин в последний раз принимал «Финал четырёх» Евролиги в 2016 году.
Накануне состоялся решающий матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором «Барселона» встречалась с «Анадолу Эфес». «Анадолу Эфес» одержал победу и стал чемпионом Евролиги — 86:81.
Лучшим в составе победителей стал Василие Мицич, собравший коллекцию из 25 очков, трёх подборов, пяти передач и трёх перехватов. У «Барселоны» 23 очка в активе Кори Хиггинса.
В матче «Финала четырёх» Евролиги за третье место встречались ЦСКА и «Милан». Итальянцы оформили уверенную победу — 83:73. Лучшим в составе победителей стал экс-армеец Серхио Родригес, собравший коллекцию из 14 очков, шести передач и трёх подборов. У ЦСКА 18 очков на счету Торнике Шенгелии.
Благодаря победе «Милан» завоевал третье место в сезоне Евролиги. ЦСКА же уступил в обоих матчах «Финала четырёх».
- 1 июня 2021
-
11:42
-
10:41
-
09:39
-
09:28
-
09:15
-
07:36
-
07:22
-
04:59
-
01:01
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:56
-
23:22
-
22:55
-
21:08
-
21:03
-
20:26
-
19:51
-
18:21
-
16:18
-
14:41
-
13:00
-
11:41
-
10:57
-
09:42
-
09:17
-
08:51
-
08:34
-
08:24
-
07:47
-
07:44
-
07:11
-
04:34
-
01:13
-
01:04
-
00:58