Эксперт рассказал, почему одноклубники до смерти боялись Майкла Джордана

Автор биографии Майкла Джордана Роланд Лэзенби рассказал о причинах, по которым партнёры по команде побаивались легендарного баскетболиста. По словам Лэзенби, Джордан мог делать с партнёрами по команде что угодно, лишь бы завести их.
«Майкл мог делать что угодно, чтобы разжечь огонь. Он знал, как завести людей. Он был мастером в этом. Он просто попадал в специальную «зону», где всё сказочно и вы можете делать всё, что вам угодно.
Как сказал Джордж Марфорд, великий спортивный психолог, после своей работы с «Чикаго Буллз» он был просто ошеломлён способностью Майкла выводить себя на этот уровень. Майкл мог ударить кого угодно. Это редкость, но он мог это сделать. Парни в команде до смерти боялись его. Он был ужасным хулиганом», — приводит слова Лэзенби Essentially Sports.
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